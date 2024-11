AFP Max Verstappen

NOS Sport • vandaag, 08:49 Bij deze scenario's wordt Verstappen dit weekend wereldkampioen in Las Vegas

Tussen de casino's, hotels en fonteinen in Las Vegas krijgt Max Verstappen dit weekend de kans om de wereldtitel veilig te stellen. Vanaf 07.00 uur op de zondagochtend (zaterdagavond in Las Vegas) begint de jacht op zijn vierde kampioenschap.

Na een goede start van het seizoen volgde een mindere fase, maar na zijn dominante zege bij de laatste grand prix in Brazilië heeft de titelhouder een voorsprong van 62 punten op Lando Norris, de enige overgebleven rivaal.

We pakken het telraam erbij. Er zijn nog maximaal 86 punten te behalen in de komende drie weekenden (drie races, één sprintrace). Na de GP in Las Vegas zijn dat er nog 60. Bij een gelijke eindstand is Verstappen kampioen, omdat hij meer GP-zeges heeft.

NOS

Norris moet dit weekend minimaal drie punten inlopen om de titelstrijd levend te houden. Andersom geldt: als Verstappen komende zondag één of maximaal twee punten op Norris verliest, is hij wereldkampioen.

Om het wat begrijpelijker te maken, zetten we drie scenario's op een rij waarbij Verstappen kampioen wordt.

Verstappen eindigt voor Norris

Als je niet wil dat iemand inloopt, is vóór diegene finishen de makkelijkste manier in de Formule 1-wereld om dat voor elkaar te krijgen. Als Verstappen hoger eindigt dan Norris, is hij wereldkampioen.

Vorig jaar won de Nederlander de spannende race in Las Vegas, terwijl Norris al vroeg crashte. Zo komen we meteen op scenario twee.

Norris scoort geen (of maximaal twee) punten

Als Norris buiten de top tien eindigt, of de finish niet eens haalt, is het wereldkampioenschap hoe dan ook beslist. Dan maakt het niet uit wat er met Verstappen gebeurt, want zonder een top tien-resultaat is het onmogelijk voor de Brit om in te lopen.

NOS

Ook als Norris tiende wordt, is het automatisch gedaan, zelfs als Verstappen uitvalt. De tiende plaats levert immers maar één punt op, terwijl je met de snelste raceronde ook maar één extra puntje pakt. Bij een negende plek (twee punten) heeft Norris ook het bonuspunt voor de snelste raceronde nodig. Maar dan blijft gelden: als Verstappen hoger eindigt, is de strijd sowieso beslist.

Norris loopt maximaal twee punten in

Als Norris voor Verstappen eindigt en beide heren scoren punten, dan biedt de rekenmachine uitkomst.

Norris moet drie punten inlopen. Bij een zege voor de Engelsman (25 punten) is het WK sowieso nog niet beslecht, want de nummer twee pakt achttien punten. Ook als Norris tweede of derde wordt met Verstappen één plekje achter hem, stelt Norris het titelfeest uit, tenzij Verstappen het punt voor de snelste ronde pakt.

Voorbeeld: Norris wordt tweede (18 punten), Verstappen derde (15 punten). Als Verstappen het bonuspunt erbij pakt, is het verschil twee punten en is hij kampioen.

AFP Verstappen en Norris eerder dit seizoen in duel

Vanaf de vierde plek wordt het écht rekenen. Als Norris vierde wordt (12 punten) en Verstappen vijfde (10 punten), is Verstappen kampioen, tenzij Norris het bonuspunt voor de snelste raceronde pakt. Dan is het verschil weer drie. Hetzelfde geldt tot en met de plekken acht en negen.

Misschien nog wel het beste nieuws: het bonuspunt voor de snelste ronde wordt vanaf volgend jaar niet meer gegeven en dus wordt het vanaf 2025 iets makkelijker om de berekeningen in deze fase van het seizoen toe te passen.

Mocht het dit weekend niet lukken voor Verstappen, dan lijkt het een kwestie van tijd. Een week later krijgt hij in Qatar een nieuwe kans. De enige manier voor Norris om nog wereldkampioen te worden, is om elk van de laatste drie weekenden met meer dan twintig punten in te lopen.

Mocht Norris alle races (en de sprintrace) winnen met het punt voor de snelste ronde, hoeft Verstappen nog maar 24 punten bij elkaar te sprokkelen in drie races én een sprintrace.