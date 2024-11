Na raketten stemt Biden ook in met leveren van landmijnen aan Oekraïne

De Amerikaanse president Biden heeft ingestemd met het leveren van zogenoemde anti-personeelsmijnen aan Oekraïne, bevestigen regeringsfunctionarissen aan Amerikaanse media. De bedoeling is dat de mijnen de Russische opmars in het oosten van Oekraïne vertragen.

Anti-personeelsmijnen zijn landmijnen die meestal vlak onder de grond zijn begraven en ontploffen als iemand erop stapt. De meest recente exemplaren zijn zo in te stellen dat ze alleen in een bepaalde periode actief zijn. Als de batterij leeg is, kunnen ze niet meer ontploffen. Dat moet voorkomen dat burgers later nog slachtoffer worden van de mijnen.

Antitankmijnen

Mensenrechtenactivisten zijn kritisch dat de VS de anti-personeelsmijnen aan Oekraïne gaat leveren. Zo zegt Human Rights Watch tegen The Washington Post dat de mijnen niet altijd kunnen worden uitgeschakeld.

De Amerikanen hebben Oekraïne in de oorlog tegen Rusland al voorzien van antitankmijnen. Gisteren gebruikte Oekraïne voor het eerst Amerikaanse ATACMS-raketten om doelwitten in Rusland aan te vallen. Tot voor kort stond de VS zijn bondgenoot alleen maar toe om Amerikaanse raketten in te zetten in door Rusland bezet gebied.