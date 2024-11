Schilderij van Magritte verkocht voor recordbedrag van 121 miljoen dollar

Een olieverfschilderij van de Belgische kunstenaar René Magritte is in veilinghuis Christie's verkocht voor 121,2 miljoen dollar (114,2 miljoen euro). Dat is het hoogste bedrag dat ooit voor een werk van de surrealistische kunstenaar is betaald.

Het gaat om een versie van L'empire des lumières (het rijk van de lichten), dat Magritte in 1954 schilderde. Twee telefonische bieders waren in het veilinghuis in New York verwikkeld in een tien minuten durend duel, schrijft The New York Times. De koper is onbekend. Het schilderij komt uit de collectie van de overleden interieurontwerper en filantroop Mica Ertegun.