Noordbrabants Museum krijgt werken Picasso, Rubens en Dalí permanent in bruikleen

Het Noordbrabants Museum in Den Bosch krijgt een prominente kunstverzameling in permanente bruikleen. Het gaat om de gehele collectie van de JK Art Foundation, die geldt als een van de belangrijkste particuliere kunstcollecties in Nederland. Achter die stichting zit Jos Koster, een Brabantse ondernemer zijn vermogen verdiende met de verkoop van koffiebranderij De Drie Mollen in Den Bosch, schrijft NRC.

De collectie is zeer breed samengesteld en bevat werken uit het jaar 1500 tot nu. Er zijn wereldberoemde namen in vertegenwoordigd, onder wie Brueghel, Rubens, Mondriaan, Brancusi, Picasso, Magritte, Dalí, Modigliani, Dumas en Kapoor.

Het museum werkt al jaren samen met de JK Art Foundation en is opgetogen over de deal, door directeur Charles de Mooij omschreven als "een droom die uitkomt". De stichting leent regelmatig werken uit aan belangrijke musea in de hele wereld, zoals het MOMA in New York, de National Gallery of Art in Washington, de Fondazione Prada in Venetië en het Kunstmuseum in Bern.

Grote hit

Vanaf 18 december is een selectie van honderd werken uit de collectie in het museum te zien in de tentoonstelling De ontdekking van het heden, een samenwerking met het Singer Museum in Laren, waar de tentoonstelling tot eind november is te zien. De nadruk ligt daarin op vrijwel alle grote Europese stromingen van de 20e en 21e eeuw.

Het Noordbrabants Museum werd in 2013 verbouwd en uitgebreid. Sindsdien timmert het flink aan de weg: vooral de tentoonstelling Jheronimus Bosch - Visioenen van een genie in 2016 was een grote hit waar 421.000 bezoekers op af kwamen. Gemiddeld trekt het museum jaarlijks tussen de 200.000 en 250.000 bezoekers.