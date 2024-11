Van de Zandschulp verslaat afzwaaiende Nadal in eerste duel Davis Cup-kwartfinale

Botic van de Zandschulp heeft Nederland op voorsprong gezet in de kwartfinales van de Davis Cup. Hij won in twee sets van Rafael Nadal: 6-4, 6-4.

De Spaanse tennisgrootheid heeft mogelijk de laatste partij als proftennisser gespeeld. Als Tallon Griekspoor later vandaag wint van de nummer drie van de wereld Carlos Alcaraz, dan is Spanje uitgeschakeld in de Davis Cup en komt er een einde aan de loopbaan van Nadal.