Fietsenstalling Jaarbeursplein blijft voorlopig dicht voor onderzoek

De stalling met ruim 4000 plekken is sinds oktober dich t na de vondst van scheurtjes in de constructie. Fietsers moeten sindsdien uitwijken naar een tijdelijke pop-up fietsenstalling op het Jaarbeursplein met plek voor 2250 fietsen.

In een bericht meldt wethouder Dennis de Vries dat de gemeente "alles op alles" zet om de stalling zo snel mogelijk weer te openen. "Tegelijkertijd moeten we het vervolgonderzoek zorgvuldig doen, en dat vraagt nu eenmaal tijd."

Lekkageproblemen

Het bureau dat het onderzoek naar de fietsenstalling uitvoert, is gespecialiseerd in betonconstructies. Zij kijken onder meer naar de staat van de constructie en de lekkageproblemen in de stalling die al langer spelen. Daarnaast zal het bureau advies geven over maatregelen die nodig zijn voordat de fietsenstalling weer open kan.