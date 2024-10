RTV Utrecht De ingang van de stalling aan het Jaarbeursplein.

NOS Nieuws • vandaag, 17:27 • Aangepast vandaag, 22:31 Fietsenstalling bij Utrecht Centraal gesloten na scheurtjes in constructie

De fietsenstalling aan het Jaarbeursplein bij Utrecht Centraal is vanavond dichtgegaan. Bij een controle werden eerder scheurtjes gevonden in de constructie. Technisch onderzoek moet uitwijzen wat de oorzaak daarvan is.

Tot vanavond 22.00 uur konden mensen hun fiets ophalen uit de stalling met 4300 plekken, zo maakte de gemeente Utrecht vanmiddag bekend. Hoeveel mensen van die mogelijkheid gebruik hebben gemaakt en hoeveel fietsen er nu nog staan, is niet bekend.

"We begrijpen dat dit heel vervelend is voor mensen die gebruikmaken van de fietsenstalling, maar uit voorzorg is dit noodzakelijk", citeert RTV Utrecht de gemeente.

Geen acuut gevaar

Een deel van het stadsplateau, dat boven de stalling ligt, is afgesloten voor voetgangers om het dak van de stalling te ontlasten. De gemeente benadrukt dat er geen acuut gevaar is voor gebruikers van de stalling.

Hoe lang de fietsenstalling gesloten blijft, is nog onbekend. Mensen die hun fiets in het stationsgebied willen parkeren, kunnen gebruikmaken van een van de andere stallingen.

Dilatatievoegen

In 2022 werden in de fietsenstalling Stationsplein, aan de andere kant van het Utrecht Centraal, scheurtjes in de vloer ontdekt.

In de betonnen stalling bleken zogenaamde dilatatievoegen niet optimaal te functioneren. Deze voegen moeten de werking van de vloeren opvangen: beton zet uit en krimpt door bijvoorbeeld temperatuurverschillen. Zes voegen werden vervangen.

In de stalling op het Stationsplein is plek voor 12.500 fietsen. Het is daarmee de grootste fietsenstalling ter wereld.