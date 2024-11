Google Maps De productielocatie van FrieslandCampina in Born

In samenwerking met L1 Nieuws NOS Nieuws • vandaag, 17:57 Bij FrieslandCampina verdwijnen 186 banen, kaasfabriek in Born sluit

FrieslandCampina gaat de productie in Nederland reorganiseren, waardoor 186 banen verdwijnen. De productie van kaas in het Limburgse Born wordt verplaatst naar het Friese Workum. Daarmee verliezen de 99 medewerkers van de Limburgse fabriek hun baan. In Leeuwarden verdwijnen nog eens 87 van de 927 banen door sluiting van een deel van de productielocatie.

De deuren van de Limburgse kaasfabriek sluiten uiterlijk 10 mei volgend jaar, schrijft L1 Nieuws. De medewerkers kregen het nieuws vanmiddag om 14.00 uur te horen en reageerden geëmotioneerd en geschokt, zegt woordvoerder Jan-Willem ter Avest van FrieslandCampina.

"Sommige mensen werken er al heel lang en zijn erg betrokken bij het bedrijf. We gaan er dan ook alles aan doen om hen te helpen met het vinden van een nieuwe baan, binnen of buiten de organisatie."

In de fabriek in Leeuwarden wordt momenteel onder meer gezoete gecondenseerde melk gemaakt. Deze productie zal worden uitbesteed aan Hochwald, een Duits zuivelbedrijf met een vestiging in Bolsward.

FrieslandCampina gaat op zijn beurt geëvaporeerde melk, een ander soort ingedikte melk, produceren voor Hochwald. De productie van de overige producten die nu nog in Leeuwarden worden gemaakt wordt ondergebracht bij andere fabrieken van FrieslandCampina.

Toekomstbestendig

FrieslandCampina zegt het productienetwerk in Nederland efficiënter, duurzamer en toekomstbestendiger te willen maken. In 2020 werden er landelijk al 1000 banen geschrapt en een jaar geleden kondigde het bedrijf aan de komende twee jaar nog eens ruim 900 banen te schrappen in Nederland.

FrieslandCampina is een van de grootste zuivelcoöperaties ter wereld, met vestigingen in 29 landen en melkveehouders in Nederland, België en Duitsland. Wereldwijd werken er ruim 20.000 mensen bij het bedrijf. In Nederland heeft het bedrijf nu 22 productielocaties.