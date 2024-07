Meer winst voor FrieslandCampina met minder melk

Na een periode van zwaar weer krabbelt zuivelgigant FrieslandCampina weer op, blijkt uit de halfjaarcijfers van het bedrijf. De melkproducent heeft de winst in het afgelopen half jaar zien stijgen naar 183 miljoen euro.

Toch wordt er niet meer melk verkocht. De samenwerkende boeren leverden zo'n 4,5 miljard liter melk, ruim 3 procent minder dan in dezelfde periode.

Een half jaar geleden zakte de winst van FrieslandCampina vrijwel volledig in door hoge productiekosten, hoge lonen en een hoge melkprijs voor de boeren. Er bleef een schamele 8 miljoen euro winst over. De slechte cijfers luidden een grote ontslagronde voor 1800 medewerkers in.