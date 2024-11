Zoon van Noorse prinses Mette-Marit gearresteerd voor verkrachting

Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, is gearresteerd op verdenking van verkrachting. De 27-jarige zou een vrouw van in de twintig hebben verkracht.

Het slachtoffer zou bewusteloos zijn geweest of niet in staat zijn geweest zich te verzetten, zegt de Noorse politie. De vrouw deed zelf geen aangifte, maar de politie startte een onderzoek op basis van informatie uit een lopende zaak.

Koninklijke residentie

De koninklijke familie wil niet reageren op de zaak. Høiby werd maandagavond gearresteerd nabij de koninklijke residentie, Skaugum, waar Mette-Marit en kroonprins Haakon wonen. Høiby is de zoon van Mette-Marit uit een eerdere relatie. Op het moment van de arrestatie zat hij in een auto met een ex-vriendin.

Volgens de advocaat van het eerdere slachtoffer was zijn cliënt maandag bij Høiby om een auto te lenen voor een reis naar het buitenland. "Het was puur praktisch dat ze daar was", laat de advocaat aan de Noorse publieke omroep NRK weten.

Vijf slachtoffers

In totaal zijn er nu vijf vermoedelijke slachtoffers in de lopende zaak tegen Høiby: influencers Nora Haukland (26) en Juliane Snekkestad (29), de anonieme ex-vriendin die bij hem in de auto zat, een man van in de twintig die door Høiby met de dood werd bedreigd, en het nieuwe slachtoffer.