Reuters Tram rijdt winkel in Oslo in

NOS Nieuws • vandaag, 11:52 • Aangepast vandaag, 12:24 Tram in Oslo ontspoort en rijdt winkel binnen, vier gewonden

In Oslo is een tram een winkel binnengereden. Volgens de politie zijn vier mensen gewond geraakt, inclusief de trambestuurder. Niemand is ernstig gewond, meldt de politie. De trambestuurder wordt als verdachte gezien, meldt de Noorse publieke omroep NRK, maar het is nog niet duidelijk waar hij precies van wordt verdacht.

Op het moment van de botsing zaten er ongeveer twintig mensen in de tram. Op foto's is te zien dat de voorkant van de tram door de voorpui van de winkel is gereden. De gevel van de computerwinkel is daardoor flink beschadigd. Het gebouw is ontruimd.

De tram ontspoorde van de rails:

0:33 Tram Oslo ontspoort en rijdt winkel binnen

Suda Saenram zat als passagier achterin de tram, zegt ze tegen NRK. "Het was traumatiserend, ik hoorde geschreeuw en het was heel dichtbij. Maar ik heb geen bloed gezien."

Volgens Saenram remde de tram vlak voordat deze ontspoorde. Ze zag hoe iemand tegen een stoel werd gesmeten en dat er een kinderwagen door de tram werd geslingerd. Saenram heeft zich over het kind ontfermd, haar moeder lag volgens haar op de grond. Of zij één van de gewonden is, is onduidelijk.

Het is ook nog niet bekend hoe de tram uit de rails heeft kunnen raken. Er wordt onderzoek gedaan om de oorzaak te achterhalen. De winkel waar de tram naar binnen reed, zit aan de Stenersgata, een drukke winkelstraat in het centrum van Oslo. De Noorse politie is op zoek naar getuigen.

Reuters De tram reed de winkel binnen