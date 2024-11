Volksbank reorganiseert en schrapt 750 banen

De bank wil ook inzetten op één merk. De samenvoeging van de verschillende bankmerken start volgend jaar en zal binnen drie jaar zijn afgerond. Later dit jaar wordt de nieuwe merknaam bekendgemaakt. Daarnaast is het moederbedrijf ook van plan om een aantal vestigingen van SNS en de Regiobank te sluiten. Hoeveel dat er zullen zijn is nog niet bekend.

"We kiezen er bewust voor om nu al onze plannen te delen, ook al zijn nog niet alle details uitgewerkt", zegt bestuursvoorzitter Roland Boekhout. "In plaats van af te wachten, zetten we alvast de koers uit en ondernemen we actie waar mogelijk. Onze medewerkers, klanten en partners verdienen duidelijkheid over de stappen die we gaan nemen om een sterkere, toekomstbestendige bank te worden die voortbouwt op een breed maatschappelijk fundament."