NOS Nieuws • vandaag, 03:04 Politie waarschuwt met nepwebshop voor nepwebshops

De politie zet een opvallende stap om mensen te waarschuwen voor nepwebshops. De website pakjedealsnu.nl lijkt bedrieglijk echt, maar is in werkelijkheid een actie van de politie om mensen attent te maken op de risico's van online kopen zonder goed te controleren of er oplichters aan het werk zijn.

Om bezoekers te lokken, maakt de politie op sociale media als Facebook en Instagram al twee weken reclame voor de nepwebshop. Meer dan 10.000 bezoekers trapten erin door een bestelling in het winkelmandje te laden.

Dat is ook niet zo gek. De spelcomputers, stofzuigers, mobieltjes en andere elektronica worden met een flinke aanbieding aangeboden. Maar als iets te mooi is om waar te zijn, is dat meestal ook zo, ook al ziet een website er nog zo betrouwbaar uit.

Waarschuwing

Wie een bestelling in het mandje plaatst, krijgt een waarschuwing dat hij of zij opgelicht zou zijn als pakjedealsnu.nl een echte malafide webshop was geweest.

De 'klant' krijgt ook uitleg hoe hij een nepwebshop kan herkennen. Zo zijn onrealistisch lage prijzen op zich al een waarschuwing, zegt de politie. Maar je kan ook met het KvK-nummer - dat een webshop hoort te hebben - op de site van de Kamer van Koophandel controleren of het bedrijf echt bestaat.

Aankoopfraude

De politie zag aankoopfraude in de afgelopen vijf jaar flink toenemen. In 2020 deden bijna 12.000 mensen aangifte. Ze werden voor gemiddeld 172 euro opgelicht. Op 31 oktober van dit jaar waren al ruim 15.000 aangiften binnen, met een gemiddelde schade van 234 euro.

Dat de politie juist nu voor online oplichting waarschuwt, is geen toeval. Op 29 november is het Black Friday, op 2 december Cyber Monday, op 5 december natuurlijk Sinterklaas en dan moeten de kerstdagen nog komen. Juist in deze periode zijn mensen op zoek naar koopjes en juist dan slaan fraudeurs hun slag, waarschuwt de politie.