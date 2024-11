Hardlopers vechten met succes boete aan voor gebruiken ruiterpad

In samenwerking met

Twee hardlopers die een boete van 100 euro kregen vanwege het lopen over een ruiterpad hoeven deze niet te betalen. Dat heeft de rechter bepaald, meldt de regionale omroep NH .

De mannen liepen in februari hun zondagse hardloopronde door het Noordhollands Duinreservaat. Omdat het geregend had en het pad dat ze normaal gesproken lopen onder water stond, besloten ze over een pad te lopen waar ze normaal gesproken niet komen.