Mizzle Media De politie bij de woning in Amsterdam-Oost

In samenwerking met NH NOS Nieuws • vandaag, 15:35 Bijna 15 jaar cel voor dodelijke schietpartij in Amsterdam

Een 24-jarige man uit Almere is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 jaar en negen maanden voor het doden van zijn oom. Het 41-jarige slachtoffer werd in 2022 bij zijn woning in Amsterdam-Oost doodgeschoten.

Het schietincident was op 19 februari 2022 bij een woning aan de Fizeaustraat. Op de stoep troffen agenten de zwaargewonde man aan, die later aan zijn verwondingen bezweek.

Bij de schietpartij werd ook een andere man door een kogel in zijn arm geraakt. Hij verklaarde later dat hij in de woning was toen drie gemaskerde mannen binnenkwamen. Een van hen zou meteen op de bewoner hebben geschoten. Vervolgens zijn beide slachtoffers ook op straat beschoten. Volgens het Openbaar Ministerie werden in de woning drugs opgeslagen en verhandeld.

Onduidelijk wie schutter was

Volgens de rechtbank staat vast dat de verdachte met twee anderen op het moment van de schietpartij in de woning was en dat hij ook betrokken is geweest bij het schietincident. De rechtbank trekt die conclusie op basis van gegevens van zendmasten en camerabeelden waarop zijn auto rond het tijdstip van de schietpartij te zien is. Ook zijn in de auto bloedresten van het slachtoffer gevonden.

De rechtbank heeft op basis van het onderzoek niet kunnen vaststellen wie van de drie de schutter is geweest. Omdat de mannen volgens de rechtbank zowel voor, tijdens als na de schietpartij als groep samenwerkten, kan het volgens de rechtbank niet anders dan dat de verdachte medepleger is. Hij is daarom veroordeeld voor doodslag en poging tot doodslag, meldt AT5.

Een tweede verdachte die terechtstond werd vrijgesproken omdat niet zeker is of hij tijdens de schietpartij op de plaats delict was. Andere verdachten zijn nooit gevonden.