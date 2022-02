Dode na schietpartij in Amsterdam-Oost, gewonde man aangehouden

Bij een schietpartij in Amsterdam-Oost is een 41-jarige man zwaargewond geraakt en korte tijd later overleden. Een man van 21 raakte ook gewond en is door de politie aangehouden.

Het schietincident was gisteravond rond 20.40 uur in een woning aan de Fizeaustraat. Op die plek troffen agenten de zwaargewonde man aan, die later aan zijn verwondingen bezweek.

De andere gewonde werd in de naastgelegen Dulongstraat gevonden. De man ligt in het ziekenhuis en verkeert niet in levensgevaar. De politie zegt dat zijn rol bij de schietpartij wordt onderzocht en dat hij daarom is aangehouden. Beide betrokkenen komen uit Amsterdam.

Een omwonende zegt tegen NH Nieuws dat er rond het moment van de schietpartij drie knallen te horen waren. De politie vraagt getuigen of mensen met informatie om zich te melden.