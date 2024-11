AFP Plastic recycling in Frankrijk

NOS Nieuws • vandaag, 11:36 Minder (gerecycled) plastic geproduceerd, zorgen over duurzaamheid

De Europese plasticproductie zakt verder weg. Voor het eerst daalt ook de fabricage van gerecycled plastic, blijkt uit cijfers van de Europese brancheclub Plastic Europe.

De branche vreest dat door de daling de verduurzaming in gevaar komt. Europa is wereldwijd groot in gerecycled plastic en plastic gemaakt van biobrandstoffen. Er leeft nu de angst dat de EU meer plastic gemaakt van fossiele stoffen zal gaan importeren. En dat daardoor de transformatie naar een duurzamer plasticsysteem in gevaar komt.

"De harde waarheid is dat we al zien dat Europese fabrieken gesloten worden", zegt Marco ten Bruggencate, voorzitter van Plastic Europe. Ook in Nederland gingen afgelopen tijd verschillende recyclers failliet. Ten Bruggencate hoopt daarom op hulp vanuit de Europese overheid. "De tijd voor gedurfde actie is nu."

Plastic uit Azië

Wereldwijd gezien komt ruim de helft van al het plastic uit China en de rest van Azië. Het aandeel Europees plastic neemt al jaren af. De Europese Unie produceerde in 2023 nog 12 procent van het geheel. Maar in gerecycled plastic en bio-plastic is de EU veel groter. Daarin neemt het zo'n vijfde tot een kwart van het geheel in.

De angst is dat goedkoper plastic uit Azië en de Verenigde Staten niet aan de gewenste duurzame standaarden van de EU voldoen, maar wel het Europese plastic zal wegconcureren.

Wie naar de cijfers kijkt ziet dat de mondiale toename van duurzamer plastic afgelopen jaar is afgeremd, maar niet is gestopt. Ook in 2023 was het aandeel gerecycled en bioplastic wereldwijd weer iets groter dan het jaar ervoor. Het gaat inmiddels om 9,6 procent van het geheel.