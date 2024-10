AFP Plastickorrels op het strand. Jaarlijks belanden er 11,5 biljoen van dit soort korrels in de oceaan.

NOS Nieuws • vandaag, 13:05 Meeste microplastics in Nederland afkomstig van autobanden

De meeste microplastics in Nederland zijn afkomstig van slijtende banden van auto's en vrachtwagens. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, in opdracht van het ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat. Het RIVM keek waar de deeltjes het meest vrijkomen en waar ze eindigen. Het overgrote deel, 80 procent, belandt in de bodem.

Microplastic is een overkoepelende term voor allerlei chemische deeltjes (kleiner dan 5 millimeter) die lastig of niet afbreekbaar zijn, zoals polymeer en verschillende chemische toevoegingen aan rubber. Het zit verwerkt in onder meer textiel, verf, shampoo, verpakkingen en autobanden.

Naar hoe schadelijk die microplastics zijn voor de gezondheid wordt nog volop onderzoek gedaan. Wel is duidelijk dat microplastics een negatieve impact hebben op het milieu. Ze breken niet of nauwelijks af, en worden soms alleen maar kleiner tot enkele nanometers, dat gelijk is aan een miljardste van een meter.

Volgens het RIVM is er verder onderzoek nodig naar maatregelen om de uitstoot van microplastics te verminderen. Het meest voor de hand liggende advies: minder plastic gebruiken. Toch is in sommige gevallen het gebruik van plastic minder schadelijk of belastend voor het milieu dan bijvoorbeeld papier of katoen.

Het ontwikkelen van betere autobanden die minder slijten kan helpen de uitstoot te verminderen. Consumenten kunnen het beste op banden rijden die goed op spanning zijn, en versleten banden tijdig vervangen.

Het RIVM gaat aan de hand van dit onderzoek verder kijken naar oplossingen die de politiek kan inzetten.