Reuters Senator Lidia Thorpe schreeuwde op 21 oktober teksten richting koning Charles

NOS Nieuws • vandaag, 07:58 Australische senator krijgt tik op de vingers voor protest tegen koning Charles

Een Australische senator is door haar collega's op de vingers getikt voor haar felle uithaal naar koning Charles. De Aboriginal Lidia Thorpe riep vorige maand onder meer "jij bent niet mijn koning" bij het bezoek van Charles aan het parlement in Canberra.

Een ruime meerderheid van de Senaat stemde in met een motie van afkeuring tegen Thorpe. De berisping is vooral een stevig politiek signaal, er zijn geen praktische of juridische gevolgen.

Kachel

De 51-jarige Thorpe was niet bij de stemming over de motie aanwezig, naar eigen zeggen omdat ze er te laat over was ingelicht. Enige tijd later kwam ze schreeuwend de vergaderzaal van de Senaat binnen.

"Waarom mocht ik hier niet zijn? Jullie moeten je schamen", is te horen in een video waarin de voorzitter meermaals probeert Thorpe tot de orde te roepen. De senator verscheurde later een papieren versie van de motie en zei dat ze er de kachel mee zou aanmaken.

Vorige maand hield Charles een toespraak in het Australische parlement. Na afloop liep Thorpe naar voren en riep: "Dit is niet jullie land. Jullie hebben genocide gepleegd op ons volk. Geef ons wat jullie van ons hebben gestolen: onze botten, onze schedels, onze baby's, ons volk."

De senator werd na haar actie weggeleid door de beveiliging:

0:36 Britse Koning Charles beschuldigd van genocide door Australische senator

De senator zei vandaag dat ze het opnieuw zou doen als Charles weer naar Australië zou komen. Thorpe is van Aboriginal-afkomst en onafhankelijk senator namens de staat Victoria. Ze wil dat Australië zich volledig losmaakt van Groot-Brittannië, het land dat ruim honderd jaar lang Australië koloniseerde. In 1901 kwam er een eind aan, maar de Britse vorst bleef het staatshoofd.

Thorpe kwam al eerder in het nieuws met protestacties tegen de rol van de Britten. Bij haar beëdiging twee jaar geleden noemde ze koningin Elizabeth een kolonisator.

Thorpe was niet de enige die een tik op de vingers had gekregen. De Senaat stemde ook in met een motie van afkeuring tegen senator Ralph Babet. De politicus van de rechts-populistische partij United Australia had op X een aantal berichten geplaatst met scheldwoorden en discriminerende opmerkingen.