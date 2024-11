AFP Foto ter illustratie: een Amerikaanse ATACMS-raket bij een oefening in Zuid-Korea

NOS Nieuws • vandaag, 19:25 'VS geeft Oekraïne toestemming voor gebruik langeafstandsraketten in Rusland'

President Biden heeft toestemming gegeven aan Oekraïne om door de VS geleverde langeafstandsraketten in te zetten in Rusland. Dat schrijven Amerikaanse media, waaronder The New York Times en The Washington Post, op basis bronnen rond het Witte Huis. Washington heeft nog niet gereageerd.

De beslissing van Biden is een grote verandering in het Amerikaanse buitenlandbeleid. Tot op heden werden er altijd beperkingen opgelegd aan Oekraïne uit angst voor verdere escalatie met Rusland. Het inzetten van westerse wapens op Russisch grondgebied is al langer een grote wens van de Oekraïense president Zelensky. Het was een was zijn grote speerpunten tijdens de presentatie van zijn 'overwinningsplan' vorige maand.

Het zou gaan om de zogenoemde ATACMS-raketten. De langeafstandsraketten kunnen doelen tot op 300 kilometer raken. Oekraïne zou de raketten de komende dagen al voor het eerst kunnen inzetten. Oekraïense troepen zijn al sinds het voorjaar in bezit van de raketten. Tot nu toe werden ze dus alleen ingezet in Oekraïne.

Reactie op Noord-Koreaanse troepen

Volgens The New York Times is de beslissing een reactie op de berichten dat het Russische leger Noord-Koreaanse troepen inzet in de strijd tegen Oekraïne. Ongeveer tienduizend Noord-Koreaanse elitetroepen zijn naar de Russische regio Koersk gestuurd om de Russische troepen te helpen bij de herovering van grondgebied dat Oekraïne had veroverd.

Verschillende bronnen zeggen dat de ATACMS-raketten in eerste instantie alleen gebruikt mogen worden in Koersk om die regio te verdedigen. Later zouden ze ook elders worden mogen ingezet. Ook zou de beslissing genomen zijn om Noord-Korea ervan te weerhouden nog meer troepen naar Rusland te sturen.

De beslissing van Biden komt op een opvallend moment. De huidige president is bezig aan zijn laatste maanden in het Witte Huis voordat Donald Trump op 20 januari het stokje overneemt. In zijn verkiezingscampagne zei Trump dat hij de oorlog tussen Oekraïne en Rusland binnen 24 uur zal beëindigen. Trump heeft altijd veel kritiek geuit op de steun die de Amerikaanse regering aan Oekraïne heeft gegeven.

'Eindsprint van Biden'

Tot voor kort was Biden fel tegen het gebruik van de ATACMS op Russisch grondgebied. "Biden is bezig met een eindsprint", reageert oud-commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruif. "Hij wil laten zien dat hij er alles aan doet om Oekraïne van middelen te voorzien om de oorlog niet te verliezen."

Volgens De Kruif geeft deze beslissing Europese landen meer vrijheid om hetzelfde te doen. "Die kunnen Oekraïne nu ook toestemming geven om Europese wapens, waar Amerikaanse technologie in zit, af te vuren op Russisch grondgebied."

Moreel

De oud-commandant zegt dat deze ontwikkeling veel betekent voor Oekraïne. "Rusland heeft veel moeite om mensen en voorraden naar het front te krijgen. Oekraïne valt al effectief logistieke aanvoerlijnen van Rusland aan. Dat kan nu nog preciezer en met meer massa."

Daarnaast is de toezegging ook een morele opsteker voor Oekraïne, zegt De Kruif. "Hiermee geeft Biden Oekraïne het gevoel dat het Westen nog achter hen staat. Dat is cruciaal voor het moreel."

Rusland heeft gewaarschuwd dat het een versoepeling van de beperkingen op het gebruik van Amerikaanse wapens als een grote escalatie zal beschouwen. "Poetin zal zoals altijd zeggen dat het Westen de agressie opvoert en hij zal ongetwijfeld dreigen met het inzetten van kernwapens", aldus De Kruif.