1,87 miljoen euro voor horloge van kapitein die 700 Titanic-passagiers redde

Andrew Aldridge/Henry Aldridge and Son via AP

De RMS Carpathia van kapitein Arthur Rostron was in april 1912 op weg van de VS naar de Middellandse Zee. Rostron veranderde van koers toen zijn radio-officier in de nacht van 14 op 15 april 1912 noodsignalen van de Titanic opving. Het rampschip was op zijn eerste reis op een ijsberg gevaren en maakte snel water.