RMS Titanic Beeld van de Titanic uit 2024

NOS Nieuws • vandaag, 08:04 Wrak Titanic raakt verder in verval, beroemde reling afgebroken

Op nieuwe beelden van de Titanic is te zien dat het scheepswrak verder in verval is geraakt. Onderzoekers ontdekten dat een groot deel van de reling van het schip is afgebroken en op de zeebodem ligt.

De reling was de locatie van bekende scènes in de film Titanic uit 1997, onder meer van de kus van Jack (Leonardo DiCaprio) en Rose (Kate Winslet). Onderzoekers zeggen dat de reling in de afgelopen twee jaar is afgebroken. Tijdens een expeditie in 2022 bleek dat de reling nog vastzat, maar dat de structuur wel fragiel geworden was.

De reling is niet het eerste deel dat losraakt van het schip, dat op 3800 meter diepte ligt in de noordelijke Atlantische Oceaan. Onder meer aan de stuurboordzijde zijn verschillende verblijven ingestort, waardoor kamers werden verwoest. Ook wordt de metalen constructie van het wrak aangevreten door microben, waardoor het sneller roest.

RMS Titanic Beeld van de Titanic uit 2010, met de reling

Volgens het Amerikaanse bergingsbedrijf RMS Titanic Inc., dat alle rechten heeft op de berging van de wrakstukken, was deze missie vooral bedoeld als verkenning.

Twee op afstand bestuurbare onderzeeërs maakten meer dan twee miljoen foto's van het wrak. Een team van deskundigen, wetenschappers en historici doet onderzoek hoe het schip precies gezonken is.

Beeldje godin Diana gevonden

Tijdens de expeditie naar het wrak deed het bedrijf nog een bijzondere vondst: een bronzen beeldje van de Romeinse godin Diana. Het 60 centimeter grote beeld werd tentoongesteld voor de passagiers in de eerste klas van de Titanic. Het was in 1986 al gezien door Robert Ballard, die een jaar eerder het wrak had gevonden, maar hij had verzuimd om precies te noteren waar het voorwerp lag.

De onderzoekers spreken van een speld in een hooiberg en noemen het heel bijzonder dat ze het beeldje hebben weten te lokaliseren. Volgend jaar staat er een nieuwe expeditie naar het wrak gepland, dan willen de onderzoekers het beeldje boven water halen.

RMS Titanic Een foto van het bronzen beeldje van Diana, gevonden in het wrak

De Titanic zonk in de nacht van 14 op 15 april 1912 op de eerste reis van Engeland naar New York. Het reusachtige schip had wel waarschuwingssignalen over ijsbergen ontvangen, maar een enorme ijsberg werd te laat gezien, waardoor uitwijken onmogelijk bleek. Na de aanvaring zonk het schip binnen 3 uur. Meer dan 1500 van de ruim 2200 opvarenden kwamen om het leven.

Vorig jaar kwamen vijf mensen om het leven toen zij in een mini-onderzeeër onderweg waren naar het wrak om dat van dichtbij te bekijken. De huidge missie van RMS Titanic Inc. was de eerste missie sinds dat ongeluk.