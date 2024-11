Hirscher valt tegen en plaatst zich niet voor tweede run bij WB-slalom in Levi

Marcel Hirscher heeft zich bij de wereldbeker in het Finse Levi niet kunnen plaatsen voor de tweede run op de slalom. De voor Nederland uitkomende alpineskiër was ruim 2,5 seconden langzamer dan de Franse winnaar Clément Noël en eindigde op een 47ste plek.

Het was voor het eerst sinds de comeback van Hirscher dat hij in actie kwam bij een wereldbeker op de slalom. Voorafgaand noemde hij deze wedstrijd "een graadmeter voor waar ik sta na extreem lange afwezigheid."

Maar de prestatie, 47ste van de 51 gefinishte deelnemers, zal hem ongetwijfeld tegengevallen zijn. Het was ook een moeilijke opgave voor de skiër om zich te plaatsen bij de beste dertig in Levi. Hirscher mocht pas als 31ste naar beneden. Over het algemeen zijn de omstandigheden op de piste dan al een stuk slechter.