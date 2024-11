NOS Nieuws • vandaag, 10:09 Illegale Belgische rave met veel Nederlandse bezoekers beëindigd

In de Belgische plaats Peer is de illegale rave die daar aan de gang was afgelopen nacht beëindigd. "Sinds iets na middernacht is er geen muziek meer en is men begonnen met het materiaal weg te halen", zegt burgemeester Matheï van de gemeente tegen de VRT.

Peer ligt niet ver van de Nederlandse grens, zo'n 35 kilometer ten zuiden van Eindhoven. Op het feest, dat werd gehouden in panden van een voormalig meubelbedrijf, waren ook veel Nederlanders afgekomen. "We hebben wel kunnen vaststellen dat er veel Nederlanders en Nederlandse kentekens op auto's aanwezig waren", aldus de burgemeester.

Vanwege de grootte van het complex waar de rave was, greep de politie niet in. In plaats daarvan werd geprobeerd om de toeloop naar het feest, dat in de nacht van vrijdag op zaterdag begon, te beperken. Volgens de burgemeester waren er 1200 mensen aanwezig, terwijl eerder rekening was gehouden met 10- tot 15.000.

Geen fuifje

Wie het illegale feest heeft georganiseerd, is niet duidelijk, maar dat lijkt professioneel te zijn gebeurd. Zo waren er plattegronden gemaakt waarop bezoekers konden zien waar ze konden parkeren, en waar de podia en ingangen waren.

Volgens burgemeester Matheï ging het niet om "een fuifje waar mensen zich zomaar kunnen amuseren". Hij benadrukt dat er is ingebroken in gebouwen en dat ook criminele organisaties actief waren op het feest, met veel mensen onder invloed van drank en drugs. "Soms wordt er gezegd: laat de mensen feesten. Maar het was wel veel meer dan dat."

Gisteren werden vijf mensen gearresteerd voor drugsdelicten. Twee bezoekers van de rave moesten naar het ziekenhuis, mogelijk onder invloed van drugs.