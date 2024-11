VRT De rave vindt plaats in de gebouwen van een failliete meubelketen (bewerking VRT)

NOS Nieuws • vandaag, 17:38 Arrestaties bij illegale rave in Belgisch-Limburg, twee bezoekers naar ziekenhuis

Op een illegale rave in het stadje Peer in Belgisch-Limburg zijn vijf arrestaties verricht voor drugsdelicten, melden Belgische media. Twee bezoekers zijn naar het ziekenhuis gebracht, mogelijk onder invloed van drugs, zegt de burgemeester.

Het illegale feest begon gisteravond in de gebouwen van een failliet meubelbedrijf in Peer. De rave is nog in volle gang. Het zou de bedoeling van de organisatoren zijn om tot zondagavond door te gaan.

Er zijn volgens VRT Nieuws en de krant Het Belang van Limburg zo'n duizend bezoekers. Onder hen bevinden zich ook Nederlanders, blijkt uit een filmpje van een Nederlandse die binnen probeert te komen. Peer ligt maar een paar kilometer van de grens. Er zijn ook mensen uit Duitsland en Frankrijk, blijkt uit kentekens van geparkeerde auto's.

'Alles verloopt veilig'

De politie houdt de situatie in de gaten en wil het technofeest zo snel mogelijk laten stoppen. Tientallen politievoertuigen staan buiten opgesteld en de omgeving is afgesloten om te voorkomen dat meer feestgangers binnenkomen. De politie heeft vanmiddag "alle beschikbare politieploegen" om bijstand gevraagd.

Volgens de korpschef van de plaatselijke politie is een inval op het feest niet de beste tactiek om het evenement te stoppen. "Voor de veiligheid van de feestvierders en de hulpverleners werken we met andere technieken om de rave te laten uitdoven", zegt ze tegen Het Belang van Limburg.

"De rave is al uren bezig maar alles verloopt veilig en er zijn arrestaties verricht en ook al materialen in beslag genomen", zegt de korpschef. "Zo'n vijftig politiemensen zijn aanwezig. We volgen de situatie op de voet op en we hebben aanwijzingen die naar de organisatie leiden, wellicht in Nederland."

'Dienbladen vol pillen'

Het illegale feest lijkt professioneel georganiseerd. Bezoekers kregen zelfs een plattegrond toegestuurd om te zien waar ze kunnen parkeren, waar de podia en de toegangen zijn. Er zijn dj's en lichtinstallaties. Onder luide beats werd vannacht de bokswedstrijd tussen Jake Paul en Mike Tyson gevolgd op grote schermen.

Er zijn ook grote stroomgeneratoren geplaatst. Die heeft de politie buiten laten zetten omdat ze een veiligheidsrisico vormden. Enkele generatoren zijn in beslag genomen, meldt VRT Nieuws.

"Uur na uur wordt de situatie geëvalueerd", zegt burgemeester Steven Matheï van Peer. "Het laten uitdoven is niet echt de bedoeling, maar zomaar binnenvallen als een kip zonder kop gaat ook niet."

Iedereen die het terrein verlaat wordt gecontroleerd op verboden middelen. Het Belang van Limburg sprak met enkele bezoekers die zeiden dat er binnen "dienbladen vol pillen" rondgaan.

De politie zegt lessen te hebben getrokken uit eerdere illegale raves. In 2021 liep een rave in Brussel volledig uit de hand toen de politie trachtte in te grijpen. Tientallen agenten, bezoekers en politiepaarden raakten toen gewond. Bij een illegaal feest vorig jaar in Brustem, ook in Belgisch-Limburg, werd er niet keihard ingegrepen. De organisatoren werden toen wel gearresteerd.