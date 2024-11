60 miljoen kijkers voor Tyson vs Paul, Netflix zwijgt over haperingen

Daarnaast keken 50 miljoen huishoudens live naar het gevecht tussen Katie Taylor en Amanda Serrano, dat voorafging aan dat van Paul en Tyson. Daarmee zegt de streamingdienst "waarschijnlijk" het meest bekeken professionele sportevenement voor vrouwen in de geschiedenis van de VS te hebben uitgezonden.

Het boksevenement was het recentste in een reeks van live-evenementen die Netflix de laatste tijd heeft uitgezonden. Er gingen onder meer stand-up comedyspecials van Chris Rock en Joe Rogan aan vooraf.

Wel is bekend dat de special van Rogan twee weken op de Global Top 10-lijst stond, met 2,5 miljoen views in de eerste week en 2,9 miljoen in de tweede week voordat hij van de lijst verdween. De special van Rock stond een week lang in de wereldwijde top 10-lijst, maar dit was voordat Netflix begon met het melden van views. Toen werd nog het aantal kijkuren gerapporteerd. Rocks special trok in een week bijna 18 miljoen kijkuren. Volgens het Amerikaanse blad Variety komt dat neer op ongeveer 15,47 miljoen views.