Reuters Brandweerman blust tussen de puinhopen een brand die ontstond na een raketaanval

NOS Nieuws • vandaag, 08:32 Massale raketaanvallen op Oekraïne gericht op elektriciteitsnetwerk

Rusland is bezig met raketaanvallen op Oekraïne. Volgens de Oekraïense minister voor Energie hebben de Russen de elektriciteitsnetwerken als doelwit. Hij spreekt op Facebook over een massale aanval op het Oekraïense energiesysteem. Uit voorzorg is de elektriciteit in delen van het land uitgeschakeld, dat geldt ook voor de hoofdstad Kyiv.

Persbureau DPA schrijft dat er vanochtend meerdere explosies te horen waren. Die zouden afkomstig zijn van luchtafweerraketten waarmee het Oekraïense leger Russische raketten uit de lucht schiet. Over de schade is nog niet veel bekend. Wel zouden twee gebouwen in brand zijn gevlogen.

De aanvallen richten zich niet alleen op de hoofdstad. Ook in de oostelijke steden Zaporizja, Dnipro en Kryvyi Rih worden explosies gemeld. Dat geldt ook voor de havenstad Odesa. Die stad ligt dicht bij de grens met Moldavië. In de zuidelijke stad Mykolajiv zijn volgens de regionale autoriteiten twee doden gevallen bij een drone-aanval.

'Grootste aanval sinds augustus'

De Poolse luchtmacht heeft uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht in gestuurd om het eigen grondgebied te verdedigen. Het leger schrijft op X dat het in actie komt "vanwege de massale aanval door de Russische Federatie met kruisraketten, ballistische raketten en drones". Die zouden ook in het westen van Oekraïne zijn gedetecteerd.

Oekraïne en Polen spreken over massale aanvallen, wat de precieze omvang is van de Russische aanval is nog onduidelijk. Oekraïense functionarissen spreken over de grootste aanval sinds augustus.

Het Russische leger voert geregeld aanvallen uit op elektriciteitscentrales en andere vitale infrastructuur voor de energievoorziening. Daardoor heeft Oekraïne een groot elektriciteitstekort. In september werd bekend dat de Europese Unie 160 miljoen euro extra uittrekt om daarmee het energienetwerk in Oekraïne minder kwetsbaar te maken.