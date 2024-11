AFP Het dinoskelet stond deze zomer opgesteld voor een Frans kasteel

NOS Nieuws • gisteren, 23:01 Kolossaal dinoskelet voor 6 miljoen euro geveild in Frankrijk

In een kasteel in de buurt van Parijs is het skelet van een ruim 20 meter lange apatosaurus geveild. De koper telde er vandaag 6 miljoen euro voor neer. Het is het grootste dinosaurusskelet ooit dat in Frankrijk onder de hamer is gegaan.

De langnek, zo lang als een harmonicabus, leefde zo'n 150 miljoen jaar geleden. De geveilde dinosaurus was ongeveer 45 jaar en woog naar schatting 20 ton. Er zijn verschillende soorten apatosaurussen. Wat voor type de nu geveilde dino is, moet nog worden vastgesteld.

Het skelet werd in 2018 in Wyoming in de VS gevonden. In die staat worden vaker dinosaurusskeletten aangetroffen. Het dier kreeg de bijnaam Vulcain.

In de jaren daarna werden ongeveer 300 botten van de planteneter opgegraven in opdracht van een investeerder uit Frankrijk. Die liet het bijna 80 procent complete geraamte overbrengen naar Frankrijk. Daar werd het skelet gerestaureerd en aangevuld met replica's van de ontbrekende delen.

AFP Het 22 meter lange skelet in Dampierre-en-Yvelines

Dit jaar stond Vulcain de hele zomer te pronken in de orangerie van het kasteel van Dampierre-en-Yvelines, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Parijs. Daar werd de gigantische dino nu geveild door twee veilinghuizen.

De nieuwe eigenaar is een verzamelaar die anoniem wil blijven. Aan de veilinghuizen heeft de koper laten weten dat het skelet naar een museum moet gaan, zodat paleontologen het kunnen bestuderen.

De 6 miljoen euro die voor de apatosaurus werd betaald is bescheiden in vergelijking met de bedragen die voor sommige andere dinoskeletten zijn neergeteld. Zo leverde het skelet van een stegosaurus in juli dit jaar nog zo'n 40 miljoen euro op bij een veiling in New York.