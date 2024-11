EPA Politie bij een ander incident in China waarbij voetgangers werden aangevallen, eerder deze week

NOS Nieuws • vandaag, 18:45 Acht doden bij steekpartij in Chinese stad Wuxi

Bij een steekpartij in de Chinese stad Wuxi zijn acht mensen omgekomen. Zeventien anderen raakten gewond. Volgens de plaatselijke politie is de verdachte een 21-jarige student. Hij werd gearresteerd bij een technische school in de stad.

In een verklaring liet de politie weten dat de student dit jaar van school was gegaan. Hij zou de aanval hebben gepleegd uit onvrede over het feit dat hij zijn diploma niet had gehaald "vanwege slechte examenresultaten". Ook was hij niet tevreden met zijn stagevergoeding.

Wuxi is een miljoenenstad in het oosten van China. Er is nog geen verdere informatie vrijgegeven door de autoriteiten. Het is het tweede bloedige incident in een week tijd in China.

Gecensureerd

Maandag vielen er 35 doden en 43 gewonden toen een man bij een sportcentrum in de zuidelijke stad Zhuhai op een groep mensen inreed. De 62-jarige bestuurder werd gearresteerd. Hij zou kampen met echtscheidingsproblemen.

De Chinese autoriteiten zijn vaak spaarzaam met informatie over dit soort incidenten. Het nieuws over de aanslag in Zhuhai werd pas een dag later naar buiten gebracht. Beelden op sociale media werden gecensureerd.