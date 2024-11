China censureerde aanslag Zhuhai, incident dag later gemeld door autoriteiten

Correspondent Garrie van Pinxteren:

"Het nieuws van de aanslag kwam voor het eerst naar buiten via een account op X van iemand die zich 'Leraar Li is niet jouw leraar' noemt. Het account heeft zo'n 1,8 miljoen volgers. Het is van Li Ying, een Chinese dissidente kunstenaar van begin dertig die in Europa woont.

Hij krijgt foto's en filmpjes toegestuurd van zijn volgers in China waarop onder meer demonstraties, protesten en rampen te zien zijn. Die beelden komen zo het land uit voordat de censor de filmpjes wist of blokkeert.

Dat de Chinese autoriteiten zelf pas een dag later met het nieuws naar buiten kwamen, kan te maken hebben met de ernst van het voorval. Het is de grootste aanslag in China in jaren. Het kan ook te maken hebben met de angst dat het nieuws tot onrust zou leiden, of dat anderen de dader zouden gaan imiteren. Maar het kan ook zijn dat de autoriteiten gewoon eerst precies wilden weten wat er gebeurd was.

Opvallend is de plek van de aanslag: Zhuhai. De dag erna zou daar een grote militaire vliegshow beginnen. De autoriteiten wilden misschien ook eerst uitzoeken of de dader een politiek motief had, en of de veiligheid van de vliegshow gewaarborgd was. Maar van een politiek motief lijkt geen sprake."