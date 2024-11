Pentagon: honderden nieuwe meldingen van gespotte ufo's

Ufo of uap?

Uap staat voor 'unidentified anomalous phenomena', of 'ongeïdentificeerde afwijkende verschijnselen'. Dat is een verzamelnaam voor objecten die in de lucht, de zee en de ruimte zijn waargenomen zonder dat duidelijk is wat het zijn of waar ze vandaan komen.

Het acroniem stond voorheen voor 'unidentified aerial phenomena', of 'niet-geïdentificeerde luchtverschijnselen'. In december 2022 veranderde dat, toen het Pentagon de terminologie bijwerkte om ook de zee en ruimte mee te nemen. NASA en andere instanties volgden dit voorbeeld snel daarna.

Hoewel de afkorting uap niet nieuw is, is die pas algemeen in gebruik bij instanties in de VS, nadat het Pentagon in 2020 de zogenoemde 'UAP Task Force' oprichtte.

De term ufo is uit de gratie geraakt, omdat die nog steeds een samenzweerderige en paranoïde associatie met zich mee zou dragen. Piloten zouden ook hun terughoudend zijn met het delen van waarnemingen, uit angst voor een negatieve impact op hun carrière of reputatie.