EPA De getuigen tijdens de hoorzitting in het Congres over UAP's

NOS Nieuws • vandaag, 22:24 Nieuwe hoorzitting in Amerikaans Congres over ufo's

Het Amerikaanse Congres heeft een hoorzitting gehouden over ufo's. Het doel van de zitting was om de geheimzinnigheid rond dit onderwerp weg te nemen, zo verklaarde de Republikeinse commissievoorzitter Nancy Mace. Toch bleven veel vragen onbeantwoord.

In de zitting werd niet de term ufo gebruikt, maar UAP's: unidentified anomalous phenomena (ongeïdentificeerde afwijkende verschijnselen). Deze term omvat waarnemingen van objecten in de lucht, op zee of in de ruimte waarvan de herkomst of aard onbekend is.

Vier getuigen werden in de zitting opgeroepen om vragen te beantwoorden, onder wie een gepensioneerde marinier. Hij vertelde over zijn eerste ufowaarneming tijdens een oefening, enkele jaren geleden.

Tim Gallaudet verklaarde dat hij na het incident een e-mail ontving met een video van de waarneming. In de begeleidende tekst werd gesproken over een object met vliegkenmerken die "nog nooit eerder in ons arsenaal waren gezien". Gallaudet voegde toe dat de e-mail de volgende dag zonder uitleg uit zijn inbox verdween, evenals uit de inboxen van andere ontvangers.

'UAP's bestaan echt'

Een andere spreker was Luis Elizondo, voormalig medewerker van het ministerie van Defensie. Zelf zegt hij dat hij tijdens zijn werk destijds gevoelige informatie tot zijn beschikking had. "Laat ik duidelijk zijn, UAP's bestaan echt", zei hij aan het begin van zijn betoog.

Hij verklaarde dat geavanceerde technologieën, niet afkomstig van de Amerikaanse of andere overheden, wereldwijd gevoelige militaire installaties observeren. Volgens Elizondo beschikken de VS en andere landen ook over geavanceerde UAP-technologie, die niet te vergelijken is met enige huidige technologie.

Een voormalig NASA-medewerker deed een oproep aan NASA om een grotere rol te spelen in het UAP-debat, en stelde voor dat NASA symposia organiseert over dit fenomeen.

Een opvallend moment was de beschrijving van een video door journalist Michael Shellenberger. Hij ontving een video van een klokkenluider via een beveiligd netwerk van het ministerie van Defensie. Het was een video van ongeveer dertien minuten in hoge kwaliteit en kleur, waarop een witte bolvormige UAP te zien zou zijn die uit de oceaan opduikt, zo'n 32 kilometer voor de kust van Koeweit.

"De beelden, vanuit een helikopter gefilmd, tonen hoe halverwege de video een tweede bol verschijnt, die kort in beeld komt en snel weer verdwijnt."

Reeks hoorzittingen

De hoorzitting was de tweede in een reeks. Tijdens de eerste zitting in 2022 concludeerde het Congres dat er binnen de Amerikaanse overheid een doofpotaffaire rond ufo's bestaat. Tegelijk zei een Pentagon-topman in die hoorzitting ook dat er voor de meeste waarnemingen door grondige analyse uiteindelijk wel een verklaring te vinden is. Voor een klein aantal voorvallen geldt dat niet, zei hij.

Het onderwerp houdt de Amerikaanse politiek al langer bezig. Zo was er eerder ook een hoorzitting in het Pentagon, en in 2023 stelde de Amerikaanse ruimteorganisatie NASA een speciale directeur aan voor UAP's. In 2021 publiceerde het Pentagon een rapport over onverklaarbare vliegende objecten.

De volledige hoorzitting van vanmiddag staat op YouTube: