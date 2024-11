Zelensky wil komend jaar eind aan oorlog in Oekraïne via diplomatieke weg

Midden- en Oost-Europa-correspondent Christiaan Paauwe

"Zelensky zit duidelijk in een spagaat: aan de ene kant wil hij niet dat westerse leiders met Poetin praten. Zo was hij er duidelijk niet blij mee dat de Duitse bondskanselier Scholz vrijdag voor het eerst in jaren weer een telefoongesprek had met de Russische leider. Aan de andere kant zegt Zelensky dat de oorlog volgend jaar via diplomatie ten einde moet komen. Dat kan niet anders dan door met Rusland te praten.

Ook is het opvallend dat Zelensky nu zegt dat er delen van zijn 'overwinningsplan' meegenomen moeten worden in de onderhandelingen. Dat wijst er op dat hij bereid is concessies te doen. Oekraïners zijn doodop na bijna drie jaar oorlog en er klinken steeds meer geluiden dat bezette gebieden - in ieder geval voorlopig - opgegeven moeten worden.

Alleen is het voor Kyiv wel cruciaal dat daar veiligheidsgaranties tegenover staan die voorkomen dat Rusland over een paar jaar opnieuw begint. Zelfs als het Westen - straks onder leiding van de nieuwe Amerikaanse president - die kan bieden, moet nog blijken of Rusland ook serieus is over onderhandelingen. Zelensky heeft daar in ieder geval weinig vertrouwen in."