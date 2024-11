AFP Javier Aguirre verlaat bloedend het veld

NOS Voetbal • vandaag, 12:45 Met blikje bekogelde Mexicaanse voetbalcoach verlaat bloedend het veld

De Mexicaanse bondscoach Javier Aguirre heeft vrijdag bloedend het veld verlaten, nadat vanaf de tribune een blikje naar zijn hoofd werd gegooid. Het incident gebeurde na de wedstrijd, die Mexico met 2-0 verloor van Honduras in de kwartfinales van de Nations League.

Aguirre wilde na afloop de bondscoach van Honduras, Reinaldo Rueda, de hand schudden toen hij door het blikje op zijn hoofd werd geraakt.

Aguirre wilde het incident niet te groot maken. "Dit is voetbal en het heeft geen zin om de rest te noemen, want ik ben niet iemand die klaagt", zei hij op de persconferentie. Rueda nam het na afloop voor zijn collega op. "Ik ben verdrietig. Dit had niet mogen gebeuren."

Veroordeling geweld

De Noord-Amerikaanse voetbalbond Concacaf veroordeelde het incident direct: "De veiligheid van de teams en fans is een prioriteit voor Concacaf. Dit soort gewelddadig gedrag hoort niet thuis in het voetbal", aldus in een statement dat na de wedstrijd werd gepubliceerd.

"Het incident zal nu worden doorverwezen naar de disciplinaire commissie van Concacaf voor verder onderzoek."

Aguirre nam in juli voor de derde keer de leiding over het Mexicaanse nationale voetbalteam. Hij verving Jaime Lozano, die werd ontslagen na een teleurstellende groepsfase in de Copa America.