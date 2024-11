NOS Kimberley Bos

NOS Sport • vandaag, 11:13 Geen medaille voor skeletonster Bos in eerste wereldbeker van het seizoen

Skeletonster Kimberley Bos is er bij de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen niet in geslaagd het podium te halen. De winnares van de wereldbeker in 2022 en 2024 werd achtste in Pyeongchang.

Op de baan van Pyeongchang maakte Bos in 2018 haar olympisch debuut. Destijds werd de Edese eveneens achtste.

Bos stond na de eerste run nog keurig tweede, maar net als vele anderen had ze er veel last van dat het ijs alleen maar langzamer werd. Door de slechter wordende baan, waren juist de skeletonsters die na de eerste run lager stonden in het voordeel.

Verrassende winnares

Amelia Coltman, die nog nooit een wereldbekermedaille won, werd de verrassende winnares. De Britse stond na de eerste run slechts vijftiende en mocht in de tweede run dus vroeg starten.

De laatste keer dat er in Pyeongchang een wereldbekerwedstrijd werd gehouden was in 2017. Bos werd toen derde en won zo haar eerste van twintig wereldbekermedailles.

Bos krijgt morgen direct een herkansing op de baan in Zuid-Korea, want dan staat de tweede wereldbeker al op het programma.

1:49 Bos sleutelt aan snelheid én rust: 'Niet uit het veld laten slaan op de slee'