AFP De poort in Tokio, afgelopen dinsdag

NOS Nieuws • vandaag, 10:38 Amerikaanse toerist kerft letters in heiligdom Japan en wordt gearresteerd

In Japan is een Amerikaanse toerist gearresteerd nadat hij letters in een poort bij een heiligdom in Tokio zou hebben gekerfd. De man, Steve Lee Hayes, werd woensdag gearresteerd op verdenking van vernieling, meldt een politiewoordvoerder aan de Amerikaanse nieuwszender CNN.

Hayes zou volgens de politie dinsdag een pilaar van een poort voor de Meiji-tempel in Tokio hebben beschadigd "door er het alfabet in te kerven". De Japanse publieke omroep NHK meldt dat er vijf letters in de poort zijn gegraveerd, vermoedelijk zijn achternaam.

De pilaar is afgezet met een houten hek. Op een bord staat uitgelegd waarom de afzetting is geplaatst. In die tekst wordt gesproken over "harteloze daden" die hebben plaatsgevonden "waarbij de Torii-poort met krassen werd beschadigd". Het wordt "zeer betreurenswaardig" genoemd dat de poorten zijn omsloten met een hek om ze te beschermen.

De Meiji-tempel in de wijk Shibuya in Tokio dateert uit 1920 en is gebouwd ter ere van keizer Meiji en keizerin Shoken. Het complex werd verwoest tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar herbouwd in de jaren 50. De ingangen van het heiligdom zijn voorzien van enorme houten poorten, die "torii" worden genoemd.

Hayes bezocht de tempel met zijn gezin. Hij riskeert een gevangenisstraf van maximaal drie jaar of een boete van maximaal 300.000 yen (1843 euro) voor vandalisme.

De arrestatie van de Amerikaan is de laatste in een reeks incidenten in Japan die verband houden met de vlucht die het toerisme heeft genomen in het land. Na de opheffing van de coronabeperkingen worden er records gebroken, met drie miljoen bezoekers in maart, het hoogste maandcijfer sinds de aantallen worden bijgehouden.

Seks in heiligdom

Eerder dit jaar kreeg een klein stadje aan de voet van de bekende Fuji-berg internationale aandacht. Daar werd een zwart scherm opgetrokken om het toeristen onmogelijk te maken foto's te maken van de berg. Die maatregel werd genomen omdat toeristen op een populaire fotoplek afval achterlieten en verkeersregels negeerden.

In september werd een 61-jarige Oostenrijkse man gearresteerd die seks had met een vrouw op het terrein van een heiligdom in een klein kustplaatsje op ongeveer 500 kilometer ten noorden van Tokio. Hij werd beschuldigd van het niet respecteren van een gebedshuis.

Vorig jaar werd in 2023 een 17-jarige Canadees opgepakt omdat hij zijn naam in een houten pilaar had gekerfd bij een tempel die op de Unesco-werelderfgoedlijst staat in de historische Japanse stad Nara.