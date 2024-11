Reuters Een selectie van de spullen die zijn ingenomen door de Argentijnse politie

NOS Nieuws • vandaag, 04:50 Tientallen nazispullen gevonden in huis Buenos Aires

In Buenos Aires heeft de Argentijnse politie een man opgepakt die een groot aantal nazispullen in huis had. Hij wordt ervan beschuldigd deel uit te maken van een internationaal netwerk dat zich bezighoudt met wapenhandel.

Agenten namen 60 wapens in beslag, waaronder 43 geweren met een embleem van de adelaar met het hakenkruis, 15 pistolen, 5 bajonetten en een machinegeweer. Daarnaast werden er nazivlaggen, militaire uniformen, petten, helmen en bustes van Adolf Hitler en Benito Mussolini gevonden.

De objecten werden gevonden in een woning in Quilmes, aan de zuidrand van Buenos Aires. De politie kwam de man op het spoor door een buitenlands onderzoek. De verdachte werd in Bosnië en Herzegovina gevolgd in het kader van een politieonderzoek naar internationale wapenhandel.

Reuters Tientallen wapens zijn ingenomen door de politie

In 2017 werd er ook al een soortgelijke vondst gedaan in de buurt van Buenos Aires. Toen is ook een buste van Hitler gevonden, net als boxen met vergrootglazen, messen met swastika's en een instrument om schedelmetingen mee te verrichten.

Na de Tweede Wereldoorlog waren veel nazi's naar Argentinië gevlucht in de hoop om vervolging voor oorlogsmisdaden te ontwijken. De beruchtste was Adolf Eichmann, die de transporten van miljoenen Joden naar de concentratie- en vernietigingskampen regelde.