Comeback Rus, Nederlandse tennissters op voorsprong in Billie Jean King Cup

Hoger geplaatst

Rus (WTA-81) staat ruim honderd plaatsen hoger op de wereldranglijst dan haar opponente, maar toch had de 33-jarige Nederlandse het moeilijk op het Sloveense indoorgravel. Ze leverde in de eerste set vier keer haar servicebeurt in. Zidansek deed hetzelfde, maar trok in de tiebreak aan het langste eind.