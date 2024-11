ANP

NOS Nieuws • vandaag, 17:00 Milieudefensie zet klimaatzaak tegen ING door, ondanks nederlaag tegen Shell Ruben Eg redacteur economie

Ruben Eg redacteur economie



Hoewel Milieudefensie deze week het onderspit delfde in het hoger beroep van de klimaatzaak tegen Shell, zet de organisatie het proces tegen ING gewoon door. Volgens Milieudefensie biedt de uitspraak van het gerechtshof in Den Haag genoeg houvast om ING via de rechter te dwingen de CO2-uitstoot te verminderen.

Het hof veegde dinsdag een uitspraak van de rechter van tafel die Shell opdroeg om de eigen CO2-uitstoot en die van klanten en toeleveranciers in 2030 met 45 procent te hebben teruggebracht ten opzichte van 2019. Het hof oordeelde dat Shell de eigen uitstoot al terugbrengt en vond het zinloos om dat ook van klanten en toeleveranciers te eisen. Concurrenten van Shell zouden die olie- en gashandel dan gewoon overnemen.

Vooral dit laatste lijkt een belangrijke pijler onder de rechtszaak tegen ING weg te trekken. Als bank die leningen verstrekt stoot ING immers zelf weinig uit. En ook hier zouden olieproducenten voor krediet naar een andere bank kunnen gaan als ze die bij ING niet krijgen.

Geen nieuwe olie- en gasvelden

Milieudefensie ziet evenwel in het arrest van het hof voldoende aanknopingspunten om de zaak door te zetten, zegt Nicky van Dijk, die bij Milieudefensie de zaak tegen ING leidt. "Het gerechtshof zegt dat alle bedrijven hun uitstoot moeten verminderen. Dus ook ING. Daarbij zegt het hof dat Shell met het openen van nieuwe olie- en gasvelden ingaat tegen het klimaatakkoord van Parijs. Ook ING financiert nog steeds deze nieuwe velden."

Twee maanden geleden scherpte ING het eigen klimaatbeleid aan. De bank beloofde per direct geen nieuwe leningen meer te verstrekken aan bedrijven die zich alleen richten op het oppompen van olie en gas en het ontwikkelen van nieuwe velden. ING zei toen dat nog ongeveer 25 van zulke olie- en gasbedrijven leningen hebben lopen. Energieconcerns die naast olie en gas ook andere activiteiten hebben, kunnen bij ING nog wel aankloppen voor krediet.

Dat laatste stelt Milieudefensie teleur. "De ExxonMobils en BP's van deze wereld blijft ING gewoon financieren. En die plannen juist de meeste nieuwe olie- en gasvelden", zegt Van Dijk. "ING is een van de dertig systeembanken in de wereld. Zij kunnen echt een verschil maken. Wij hopen dat ING goed kijkt naar de uitspraak van het hof en zelf het beleid gaat aanpassen."

ING heeft er vertrouwen in

ING zegt in een reactie dat Milieudefensie nog geen formele stappen heeft ondernomen om de bank voor de rechter te dagen. Volgens een woordvoerder wil ING juist het voortouw nemen in de versnelling van de wereldwijde omslag naar een economie met weinig CO2-uitstoot. "We hebben vertrouwen in onze aanpak en willen deze dialoog graag voortzetten. Maar als Milieudefensie ervoor kiest juridische stappen te ondernemen, zijn we ook bereid om deze aanpak in de rechtszaal toe te lichten."

Zo'n rechtszaak loopt volgens ING uit op een lang juridisch proces dat jaren kan duren. "En dat terwijl we allemaal inzien hoe urgent actie op de korte termijn is", meent de bank.

In de zaak tegen Shell kan Milieudefensie na het verloren hoger beroep nog in cassatie gaan. Of dit ook gebeurt, kan de organisatie nog niet zeggen.

Het gerechtshof besloot dinsdag dat het concern de uitstoot in 2030 niet met 45 procent verminderd hoeft te hebben. Bij Nieuwsuur deed Shell president-directeur Frans Evers zijn verhaal:

12:39 Shell wint hoger beroep klimaatzaak