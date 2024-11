Oud-havenmedewerker vast op verdenking van sleutelrol in bende Bolle Jos

Uit versleutelde berichten die de politie wist te kraken zou blijken dat de 38-jarige Marokkaan tussen 2019 en 2021 meerdere keren grote partijen cocaïne het land in smokkelde. Hij maakte daarbij als oud-havenarbeider gebruik van corrupte contacten in de haven.

De man zat lange tijd in het buitenland, maar kon worden opgepakt toen hij terug naar Nederland reisde. Gisteravond werd hij aangehouden op luchthaven Rotterdam The Hague Airport.

Na de arrestatie doorzocht de politie vier plekken in de buurt van Rotterdam. Daarbij zijn onder andere cash, horloges en gegevensdragers in beslag genomen.

Voortvluchtig

Bolle Jos kreeg in juni 24 jaar cel van de rechter wegens drugssmokkel en het geweld dat daarbij gepaard ging. Hij kreeg in België dit jaar nog eens 10 en 12 jaar cel opgelegd voor soortgelijke delicten. Jos L. is bij verstek veroordeeld, hij is nog altijd voortvluchtig .

De uit Breda afkomstige L. was al op jonge leeftijd betrokken bij geweldsincidenten en rolde vervolgens de internationale drugshandel in. Hij ontwikkelde zich tot een schakel in de doorvoer van producenten verder Europa in via Antwerpen en Rotterdam.