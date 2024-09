Politie.nl De politie verspreidde deze compositietekening van Jos L.

NOS Nieuws • vandaag, 11:28 Belgische rechter legt tien jaar cel op aan drugscrimineel Jos L. ('Bolle Jos')

De Nederlandse drugscrimineel Jos L., alias Bolle Jos, is door de rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar. De voortvluchtige crimineel krijgt deze straf vanwege betrokkenheid bij de mishandeling van een bewaker van de haven in Antwerpen. Justitie in België had een straf van 12 jaar geëist.

De crimineel kreeg dit jaar in België al een gevangenisstraf van 12 jaar vanwege het smokkelen van cocaïne via de Antwerpse haven. In Nederland werd hij in juni tot 24 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het smokkelen van bijna 7000 kilo cocaïne via de havens van Rotterdam en Antwerpen.

De transporten werden in 2019 en 2020 onderschept door de douane. Ook gaf L. instructies voor een liquidatie, die mislukte omdat het doelwit zelf werd opgepakt.

Spoorloos

De drugshandelaar zelf is al een paar jaar spoorloos. Ondanks een intensieve zoektocht van de politie en een beloning van 200.000 euro voor de gouden tip is L. nog altijd niet getraceerd.

Jos L. groeide op in Breda en was al op jonge leeftijd betrokken bij geweldsdelicten. Daarna is hij in de internationale drugshandel gestapt. Naar verluidt doet hij zaken met grote internationale drugsbendes. Dit jaar werd een deel van zijn vermoedelijke organisatie aangehouden in Turkije.