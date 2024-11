Ab Reparon Arrestatie 'Fiscalist van de Sterren' in Italië

NOS Nieuws • vandaag, 11:28 Nederlandse 'fiscalist van de sterren' bekent schuld in strafzaak VS

Frank Butselaar, de man die bekendstaat als fiscalist van de sterren, heeft schuld bekend in zijn strafzaak in de Verenigde Staten. Dat meldt het FD, dat bij de rechtszaak was.

De Nederlandse belastingadviseur zou constructies hebben opgezet voor belastingontduiking voor beroemde dj's en modellen. De VS zou hierdoor tussen 2012 en 2018 zo'n 100 miljoen dollar aan belastinginkomsten zijn misgelopen. Om die reden werd hij in Italië gearresteerd en uitgeleverd aan de VS, waar hij nu ruim een jaar vastzit.

'Fiscalist van de sterren'

In zijn loopbaan nam de adviseur steeds meer bekende klanten aan. Zo gaf hij financieel advies aan verschillende tv-persoonlijkheden zoals Linda de Mol en Jort Kelder.

Ook gaf Butselaar advies aan Nederlandse artiesten die regelmatig in de Verenigde Staten werkten, zoals model Yfke Sturm en dj's Afrojack en Tiësto. Doordat de artiesten hun bedrijven naar Cyprus en het Britse Kanaaleiland Guernsey verplaatsten, betaalden ze in de VS geen belasting.

3 jaar cel

FD-journalist Bart Mos volgt de zaak op de voet en maakt de podcast De fiscalist van de sterren. Tot nu toe verklaarde Butselaar onschuldig te zijn en Mos zegt in het NOS Radio 1 Journaal dan ook dat hij verrast was over de bekentenis. "Dit komt als een konijn uit de hoge hoed."

Tijdens de getuigenverhoren zou een door Butselaar vervalst document boven water zijn gekomen. Daardoor zou de verdediging zich genoodzaakt hebben gevoeld om Butselaar te laten bekennen, zegt Mos.

In ruil voor de bekentenis krijgt Butselaar waarschijnlijk een lagere gevangenisstraf. Butselaar zou 3 jaar vast moeten zitten, lager dan de eerdere strafeis van vijf jaar plus drie jaar voor elke cliënt voor die Butselaar deze constructie bedacht. Volgens Mos is het nu zeer onwaarschijnlijk dat de rechter een hogere straf oplegt.

Nederlandse zaken

Ook in Nederland loopt er nog een civiele rechtszaak tegen Butselaar, aangespannen door Afrojack. Deze zaak start in april 2025.

Eerder claimde Tiësto 17 miljoen dollar van het voormalige kantoor van Butselaar. Dat bedrag moest de dj onverwachts betalen aan de Amerikaanse fiscus en Tiësto wil dat terugvorderen bij zijn adviseur. Tiësto verloor afgelopen zomer de zaak.

Een strafzaak in Nederland tegen Butselaar is voorlopig aangehouden in afwachting van de Amerikaanse zaak.