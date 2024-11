Ab Reparon De aanhouding van Frank Butselaar

NOS Nieuws • vandaag, 12:30 Waarom staat de 'fiscalist van de sterren' voor de Amerikaanse rechter?

Vandaag staat de Nederlandse fiscalist Frank Butselaar voor de rechter in New York. De 65-jarige financieel adviseur uit Naarden wordt ervan verdacht dat hij constructies voor belastingontduiking heeft opgezet voor verschillende beroemde artiesten.

De Amerikaanse aanklager wil dat Butselaar in de VS wordt berecht. Door hem zou de Amerikaanse schatkist veel geld zijn misgelopen.

Butselaar gaf advies aan Nederlandse artiesten die regelmatig in de Verenigde Staten werkten. Doordat de artiesten hun bedrijven naar Cyprus en het Britse Kanaaleiland Guernsey verplaatsten, zouden ze in de VS geen belasting hoeven te betalen.

'Boven de wet'

Onterecht, zegt de Amerikaanse aanklager, die stelt dat de fiscalist zich met zijn handelen boven de wet plaatste. De aanklager zegt dat Butselaar langdurige constructies van belastingontduiking optuigde voor zijn klanten.

De Verenigde Staten zouden hierdoor ruim 100 miljoen dollar aan belastinginkomsten zijn misgelopen tussen 2012 en 2018. "Het is nu tijd dat Butselaar de rekening betaalt," zegt de aanklager.

De aanklager eist een gevangenisstraf van 5 jaar voor het misleiden van de Amerikaanse staat. Daarbovenop eist de aanklager voor elke cliënt die in het strafdossier wordt genoemd nog eens 3 jaar gevangenis. Het gaat om 5 klanten van Butselaar die worden genoemd in het dossier.

Voor de kerst thuis

In zijn loopbaan nam de adviseur steeds meer bekende klanten aan. Zo gaf hij financieel advies aan verschillende tv-persoonlijkheden zoals Linda de Mol en Jort Kelder. Ook werkte hij voor Nederlandse modellen en dj's die veel in de VS werken, zoals model Yfke Sturm en dj's Afrojack en Tiësto.

In een podcast van het Financieele Dagblad ontkent Butselaar dat er geen belasting is betaald. Via de brievenbusfirma's werden de dj's betaald en over dat inkomen zou gewoon belasting zijn afgedragen.

De Amerikaanse advocaat van Butselaar wil inhoudelijk geen commentaar geven op de aanklacht. De advocaat blijft erbij dat Butselaar niets te verwijten valt: "Het is een zware weg voor hem en we hopen hem voor de kerst weer op vrije voeten te hebben."

Uitgeleverd via Italië

Al in oktober 2022 vaardigde de VS een arrestatiebevel uit. In maart 2023 werd Butselaar op verzoek van de Amerikaanse justitie aangehouden bij zijn Italiaanse vakantiehuis. Na drie maanden huisarrest werd Butselaar uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Inmiddels zit hij al een jaar in een Amerikaanse cel.

In een gesprek met de NOS zegt de vrouw van de fiscalist, Annemarieke Butselaar, te vermoeden dat het Nederlandse Openbaar Ministerie op de hoogte was van het voornemen om Butselaar pas in Italië te arresteren. Zij zoekt uit waarom haar man niet is uitgeleverd aan Nederland.

Het Nederlandse OM wil niet ingaan op de zaak. Het OM kan niet bevestigen of tegenspreken of Nederland op de hoogte was van het plan om Butselaar te arresteren. Ook wil het OM niet zeggen of Italië heeft gevraagd of Nederland Butselaar wilde overnemen.

Ook in Nederland lopen er zaken. Via de Nederlandse rechter claimde DJ Tiësto 17 miljoen dollar van het voormalige kantoor van Butselaar, een bedrag dat hij naar eigen zeggen onverwachts moest betalen aan de Amerikaanse fiscus. Tiësto verloor afgelopen zomer de zaak. Afrojack klaagt Butselaar ook aan in Nederland. Deze zaak start in april 2025.