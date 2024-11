AFP Prinses Yuriko met haar man prins Mikasa in 2015

NOS Nieuws • vandaag, 08:55 Oudste lid Japanse keizerlijke familie op 101-jarige leeftijd overleden

Yuriko Mikasa, het oudste lid van de Japanse keizerlijke familie en een oudtante van de huidige keizer Naruhito, is overleden op 101-jarige leeftijd. Volgens het Japanse hof overleed de prinses vorige week vrijdag in een ziekenhuis in de hoofdstad Tokio. Japanse media melden dat ze is bezweken aan een longontsteking. Officieel is er geen doodsoorzaak bekendgemaakt.

De laatste tijd ging het niet goed met de gezondheid van de prinses. In het voorjaar kreeg ze een beroerte, sindsdien werd ze meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Haar toestand ging afgelopen week snel achteruit, zegt het Japanse hof. Yuriko stond bekend om haar werk voor goede doelen.

Oorlogsjaren

De in 1923 geboren Yuriko trouwde in de zomer van 1941 met prins Mikasa, de jongste broer van oorlogskeizer Hirohito. Een aantal maanden na de bruiloft werd de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor in Hawaï aangevallen door de Japanners. Lang werd gedacht dat de toenmalige keizer altijd tegen de oorlog was geweest. Maar een aantal jaar geleden dook een memo op waarin bleek dat Hirohito de premier steunde in het besluit om de Amerikanen aan te vallen.

Yuriko heeft in het verleden verteld over haar ervaringen tijdens de oorlog. Bij de Amerikaanse bombardementen op Tokio in de laatste maanden van de oorlog werd de woning van de prins en prinses verwoest en ging ze met haar man en jonge dochter in een schuilplaats wonen.

Kleiner wordende familie

De prinses en prins hadden vijf kinderen, drie zonen en twee dochters. Yuriko overleefde haar man en zonen en met haar dood telt de keizerlijke familie nu zestien mensen, waaronder vier mannen. Het keizerlijk huis lijkt langzaam uit te sterven, want alleen mannen komen in aanmerking voor troonopvolging. Die regel, afkomstig uit 1947, bepaalt dat vrouwen geen keizerin kunnen worden. Verder verliezen ze bij een huwelijk met gewone burgers hun keizerlijke status, zoals gebeurde bij prinses Mako in 2021.

Naruhito, de huidige keizer, heeft alleen een dochter. Zijn broer, Fumihito, is de kroonprins. De momenteel jongste troonopvolger is de 18-jarige Hisahito, neef van de keizer en zoon van de kroonprins. De Japanse regering is er nog niet over uit hoe ze de kleiner wordende keizerlijke familie kan behouden.