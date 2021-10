Japanse prinses trouwt ondanks felle kritiek met 'gewone' burger

Overigens had de keizer wel toestemming gegeven voor het huwelijk. Zijn broer, de kroonprins en vader van Mako, zei eerder dat het huwelijk kon doorgaan als het Japanse volk erachter zou staan. Uit verschillende enquêtes die door zowel linkse als rechtse media werden gehouden, bleek dat een deel van het volk er niet achter stond.

Uiteindelijk keurde hij het toch goed, maar omdat Komuro een burger is, moest Mako haar keizerlijke status opgeven. Dat moeten alle vrouwen van het keizerlijk huis doen wanneer ze met een burger trouwen. Ze kon sowieso al geen aanspraak maken op de troon omdat ze een vrouw is. Na de kroonprins is zijn zoon, de jongere broer van Mako, de volgende in lijn voor opvolging.

Omdat adellijke families in Japan zijn afgeschaft, trouwen leden van het keizerlijk huis met mensen uit de burgerij. Dat zijn doorgaans mensen van goede komaf en van onbesproken gedrag.

Sober huwelijk

Het echtpaar verhuist naar New York. Nu Mako geen prinses meer is, krijgt ze de achternaam van haar man. Het is haar eerste achternaam omdat vrouwelijke leden van de Japanse keizerlijke familie alleen een titel en een voornaam hebben.

Mako en Komuro verloofden zich in 2017. Het huwelijk stond eigenlijk al in 2018 gepland. Maar vanwege een financieel geschil tussen de moeder en ex-stiefvader van Komuro werd dat uitgesteld. Een deel van de bevolking was bang dat die financiële problemen via het belastingstelsel zouden worden weggepoetst. Mako had recht op een bruidsschat van omgerekend zo'n 1,1 miljoen euro. Die heeft ze geweigerd.

Vanwege alle commotie werd de bruiloft sober gehouden. Er waren geen ceremonies en er waren ook geen buitenlandse royals aanwezig. Het huwelijk werd achter gesloten deuren in het stadhuis voltrokken, zonder feestelijkheden.

Persconferentie

In een persconferentie verontschuldigde Mako zich voor "de problemen die haar huwelijk met zich meebracht". Ze begrijpt dat mensen er verschillende meningen over hebben. Ze zei verder dat er onjuiste verhalen de ronde gaan en dat die haar stress en verdriet deden. Eerder maakte het Japanse hof al bekend dat Mako lijdt aan PTSS vanwege de commotie.

Ook Komuro verontschuldigde zich maar zei daarbij wel dat hij van Mako houdt en haar zijn hele leven zou steunen.