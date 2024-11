Zuid-Afrika wil illegale mijnwerkers 'uitroken', duizenden vast onder de grond

Afrika-correspondent Elles van Gelder:

"We weten niet veel over de omstandigheden van de mijnwerkers onder de grond in deze mijn. De politie laat geen journalisten dichtbij, maar ze zitten al een tijd lang zonder eten en drinken en er zou een dode bovengronds zijn gebracht.

In Zuid-Afrika is discussie over wat de volgende stap moet zijn: moeten de mijnwerkers gered worden? Of moet de politie voet bij stuk houden en hun operatie doorzetten? Een deel van de Zuid-Afrikanen wijst op hun mensenrechten en dat het mannen zijn die voor hun gezinnen dit gevaarlijke werk doen, maar een groot deel van de Zuid-Afrikanen vindt dat het aangepakt moet worden, koste wat kost."