Illegale goudkoorts in Zuid-Afrika eist vele levens

De illegale mijnbouw is al een oud fenomeen. Maar door de hoge werkloosheid, mede als gevolg van een ingestorte corona-economie, nemen de aantallen toe, zeggen diverse deskundigen die met de illegale mijnwerkers werken.

Een Zimbabwaanse mijnwerker, die liever anoniem wil blijven, vertelt zittend op een grote rots bij de mijningang dat hij iedere maand maar een paar dagen bovengronds is. De rest van de tijd brengt hij door in de duisternis. Hij verdient maar zo'n 175 tot 230 euro per maand. "Ik ben bang om dit werk te doen, maar ik heb geen keuze. Mijn vrouw en kind moeten eten."

Lijken op straat

Gevaarlijk is het wel. Regelmatig liggen er lijken in de buurt van illegale mijnen, ingepakt in plastic. Het gaat om mijnwerkers die onder de grond gestorven zijn, onder meer door vallende rotsen. "We durven ze niet naar de politie te brengen, omdat wat we doen illegaal is," vertelt de Zimbabwaan. "Alleen al in deze mijn tellen we wel tien doden per jaar."

Hoewel er ook Zuid-Afrikanen graven, komen veel mijnwerkers uit de buurlanden, Zimbabwe, Lesotho en Mozambique. Het gaat veelal om migranten zonder papieren. Hoeveel zama zama's er zijn, is moeilijk te zeggen. Een onderzoek van zes jaar geleden houdt het op ruim 30.000. Onder hen zijn ook mannen die in het verleden voor mijnbouwbedrijven werkten, maar hun baan zijn kwijtgeraakt.