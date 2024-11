Kabinet: eind volgend jaar geen religieuze symbolen meer bij boa's

Volgens het kabinet versterkt de maatregel "het vertrouwen in hun onpartijdigheid en gedrag". Bij een neutraal uniform hoort geen hoofddoek, keppeltje of ketting met een kruisje, vindt Van Weel.

Maar Van Weel gaat met een zogeheten Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) vastleggen dat alle boa's in het hele land een neutrale uitstraling moeten hebben. Dat kost tijd, maar het is de bedoeling dat de maatregel eind 2025 in werking treedt "zodat alle boa's in Nederland eenduidig en herkenbaar hun werk kunnen doen".