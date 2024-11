Toch geen mens

Dit AI-gedicht, zogenaamd van Allen Ginsberg, werd het vaakst toegeschreven aan een echte dichter:

In the stillness of the night

I hear the beat of the city's heart

The rhythm of the streets, the pulse of life

A symphony of chaos, a work of art

I see the faces in the crowd

Each one a story yet untold

Their hopes and dreams, fears and doubts

A mystery waiting to unfold

The neon lights flicker and glow

Like fireflies in the urban sprawl

A modern-day carnival, a wild show

A place where anything can befall

In this concrete jungle, I find my voice

Amidst the hustle and the noise

A rebel yell, a cry for change

A call for freedom, unchained.