AFP Taylor Fritz tijdens zijn partij tegen Alex de Minaur

NOS Sport • vandaag, 16:47 Fritz verslaat De Minaur in groepsfase ATP Finals, in wachtkamer voor halve finales

Taylor Fritz heeft zijn derde en laatste groepswedstrijd op de ATP Finals in Turijn winnend afgesloten. De Amerikaan was in drie sets te sterk voor Alex de Minaur uit Australië: 5-7, 6-4, 6-3.

Fritz heeft twee van zijn drie groepsduels gewonnen en staat momenteel op de tweede plaats in groep A, achter de ongeslagen Jannik Sinner. Door de zege van Fritz is Sinner al zeker van een plek in de halve finales.

Later vanavond staat Sinner tegenover nummer drie Daniil Medvedev. Fritz plaatst zich voor de halve eindstrijd als Medvedev niet in twee sets van Sinner wint.

Eerste opslag

In de partij tegen De Minaur worstelde de Amerikaanse nummer vijf van de wereldranglijst lange tijd met zijn eerste opslag en verloor hij tweemaal zijn service in de eerste set, die met 5-7 naar De Minaur ging.

Fritz had in de tweede set al twee breakpoints weggewerkt toen De Minaur op 4-5 verkrampte. De Amerikaan verzilverde zijn derde setpunt en trok de stand zo gelijk.

Daarmee was het verzet van de Australische nummer negen van de wereld, die in twee sets had moeten winnen om zicht te houden op de halve finales, gebroken. Fritz kwam in de derde set niet meer in de problemen en serveerde de partij op love uit.